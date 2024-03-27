Аллямов Рамазан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллямов Рамазан

Место рождения

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.

Дата рождения

1898

Дата смерти

25.03.1944

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Аллям

Мать: Магрифа

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
17.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аллямова Абида

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аллямова Абида

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аллямова Абида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аллямова Абида

Военная служба
Неизвестно
Алямов Рамазан Алямович рядовой Дата рождения __.__.1896 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Ново-Мучелой Дата и место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Последнее место службы 16 УР 73 опаб ( 16 УР, 73 опаб ) Дата выбытия 25.03.1944 Причина выбытия убит Первичное место захоронения Эстонская ССР, Вируский уезд, д. Ливаугу, юго-восточнее, 200 м Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 58 Номер описи ист. информации 18002 Номер дела ист. информации 193
Смерть
25.03.1944
Эстония
Похороны
Неизвестно
Эстонская ССР, Вируский уезд, д. Ливаугу
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