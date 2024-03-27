Аллямов Рамазан
Место рожденияс. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Дата рождения1898
Дата смерти25.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1939
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аллямова Абида
Военная служба
Неизвестно
Алямов Рамазан Алямович рядовой Дата рождения __.__.1896 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Ново-Мучелой Дата и место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Последнее место службы 16 УР 73 опаб ( 16 УР, 73 опаб ) Дата выбытия 25.03.1944 Причина выбытия убит Первичное место захоронения Эстонская ССР, Вируский уезд, д. Ливаугу, юго-восточнее, 200 м Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 58 Номер описи ист. информации 18002 Номер дела ист. информации 193
Смерть
25.03.1944
Эстония
Похороны
Неизвестно
Эстонская ССР, Вируский уезд, д. Ливаугу