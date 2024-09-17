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Гавриловский Петр Степанович

Место рождения

Дор, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.02.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1915

Отец: Гавриловский Степан Николаевич

Мать: Гуляева (Сорокина) Татьяна Алексеевна

Дор, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверчесвой церкви за 1916 года | ГАВО Ф.1063 Оп.1 Д.302 | 167 | Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1915 год | 8
Место жительства
Неизвестно
Дор, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
09.02.1915
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1915 год | 8
Смерть
Неизвестно

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