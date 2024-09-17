Гавриловский Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения07.02.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1915
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверчесвой церкви за 1916 года | ГАВО Ф.1063 Оп.1 Д.302 | 167 | Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1915 год | 8
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.02.1915
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1915 год | 8
Смерть
Неизвестно