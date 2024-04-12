Делиев - мл. Иван Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиев - мл. Иван Варфоломеевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Мать: Делиева Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Делиев Александр Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1909

Сын: Делиев Николай Мванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1913

Сын: Делиев Георгий Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1917

Сын: Делиев Федор Иванович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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