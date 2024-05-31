Валиев Расыйм Саматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиев Расыйм Саматович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валиев Самат Габделвалиевич

Мать: Валиева Фатыйха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев Фанил Расымович

Мать ребёнка: Валиева Хуршида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фануза Расымовна

Мать ребёнка: Валиева Хуршида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев Фанис Расимович

Мать ребёнка: Валиева Хуршида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валиева Хуршида

Смерть
Неизвестно

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