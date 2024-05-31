Валиев Расыйм Саматович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Валиев Самат Габделвалиевич
Мать: Валиева Фатыйха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Валиева Хуршида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фануза Расымовна
Мать ребёнка: Валиева Хуршида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Валиева Хуршида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валиева Хуршида
Смерть
Неизвестно