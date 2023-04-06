Кузьмина (Сотникова) Ефросинья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Владимир
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Олег
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Людмила
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
Дабан, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
колхозница. От колхоза в леспромхозе
Смерть
Неизвестно