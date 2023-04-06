Кузьмина (Сотникова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Сотникова) Ефросинья

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Место рождения

Черендей, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черендей, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Владимир

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Олег

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Людмила

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Михаил

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Работа или профессия
Неизвестно
Дабан, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
колхозница. От колхоза в леспромхозе
Смерть
Неизвестно
Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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