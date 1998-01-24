Знаменская (Фирсова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗнаменская (Фирсова) Александра Павловна

Знаменская (Фирсова) Александра Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

24.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась и выросла в Смоленской губернии, в деревне недалеко от города Красный. День рождения праздновала в Троицу
Рождение ребёнка
04.01.1941

Дочь: Знаменская Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Знаменский Петр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Знаменский Петр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменский Петр Сергеевич

Смерть
24.01.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close