Знаменская (Фирсова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти24.01.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась и выросла в Смоленской губернии, в деревне недалеко от города Красный. День рождения праздновала в Троицу
Рождение ребёнка
04.01.1941
Дочь: Знаменская Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Знаменский Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Знаменский Петр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1998