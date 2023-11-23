Агриппина Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Кузьма Яковлев
Мать: Мавра Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Алексеев
Рождение ребёнка
1763
Сын: Лавр Николаев
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Рождение ребёнка
1765
Сын: Яков Николаев
Отец ребёнка: Николай Алексеев
Яков Николаевич (ок. 1765 - 1819) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Николая Алексеевича. Служил священником в том же селе. Жена его Евдокия Васильевна (?-1822). Дети: Иоанн, ... Показать все
Смерть
Неизвестно