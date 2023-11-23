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Агриппина Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Кузьма Яковлев

Мать: Мавра Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Алексеев

Рождение ребёнка
1763

Сын: Лавр Николаев

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Рождение ребёнка
1765

Сын: Яков Николаев

Отец ребёнка: Николай Алексеев

Яков Николаевич (ок. 1765 - 1819) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Николая Алексеевича. Служил священником в том же селе. Жена его Евдокия Васильевна (?-1822). Дети: Иоанн, ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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