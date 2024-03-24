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Соловьев Петр Петрович

Место рождения

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

10.06.1915

Дата смерти

19.06.1915

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1915

Отец: Соловьев Петр Ильич

Мать: Соловьева Наталия Егорова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники того же села крестьянин Михаил Георгиевич Горелов и сельца Подосинки крестьянина Федора Ильича Горелова жена Евдокия Ильинична
Смерть
19.06.1915
Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: слаб от рождения
Похороны
Неизвестно
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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