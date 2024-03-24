Соловьев Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения10.06.1915
Дата смерти19.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1915
Отец: Соловьев Петр Ильич
Восприемники того же села крестьянин Михаил Георгиевич Горелов и сельца Подосинки крестьянина Федора Ильича Горелова жена Евдокия Ильинична
Смерть
19.06.1915
Причина смерти: слаб от рождения
Похороны
Неизвестно
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область