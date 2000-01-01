Ахунов Салимьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахунов Салимьян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1952

Сын: Ахунов Сабирджан Салимьянович

Мать ребёнка: Ахунова Зайтуна Зиннатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахунова Нурия Салимьяновна

Мать ребёнка: Ахунова Зайтуна Зиннатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахунов Нургалей Салимьянович

Мать ребёнка: Ахунова Зайтуна Зиннатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахунов Нурислам Салимьянович

Мать ребёнка: Ахунова Зайтуна Зиннатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахунова Зайтуна Зиннатовна

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