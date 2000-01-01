Ахунов Салимьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1952
Сын: Ахунов Сабирджан Салимьянович
Мать ребёнка: Ахунова Зайтуна Зиннатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахунова Нурия Салимьяновна
Мать ребёнка: Ахунова Зайтуна Зиннатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахунов Нургалей Салимьянович
Мать ребёнка: Ахунова Зайтуна Зиннатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахунов Нурислам Салимьянович
Мать ребёнка: Ахунова Зайтуна Зиннатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно