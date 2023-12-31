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Бирюков Прокофий Иванов

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Бирюков Иван Филиппов

Мать: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Бирюков Василий Прокофьев

Мать ребёнка: Фекла Абрамова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Абрамова

Смерть
Неизвестно
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