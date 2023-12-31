Бирюков Прокофий Иванов
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Бирюков Иван Филиппов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1810
Сын: Бирюков Василий Прокофьев
Мать ребёнка: Фекла Абрамова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Абрамова
Смерть
Неизвестно