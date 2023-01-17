Ермолин Яким(Еким) Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолин Яким(Еким) Ефимов

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ермолин Ефим Иванов

Мать: Ермолина Екатерина Дмитриева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1843

Дочь: Параскевва Якимова

Мать ребёнка: Ермолина Александра Матвеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ермолин Иван Якимов

Мать ребёнка: Ермолина Александра Матвеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агрипина Якимова

Мать ребёнка: Ермолина Александра Матвеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Вера Якимовна(Екимовна)

Мать ребёнка: Ермолина Александра Матвеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евлампия Якимовна

Мать ребёнка: Ермолина Александра Матвеева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолина Александра Матвеева

Смерть
Неизвестно
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