Ермолин Яким(Еким) Ефимов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ермолин Ефим Иванов
Рождение ребёнка
25.10.1843
Дочь: Параскевва Якимова
Мать ребёнка: Ермолина Александра Матвеева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ермолин Иван Якимов
Мать ребёнка: Ермолина Александра Матвеева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агрипина Якимова
Мать ребёнка: Ермолина Александра Матвеева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Вера Якимовна(Екимовна)
Мать ребёнка: Ермолина Александра Матвеева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евлампия Якимовна
Мать ребёнка: Ермолина Александра Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно