Сарсенов Сарсенбай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарсенов Сарсенбай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сарсенов Койбагар Сарсенбай улы

Мать ребёнка: Сарсенова Сагипа Мукаш кызы

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сарсенов Зульбхар Сарсенбай улы

Мать ребёнка: Сарсенова Сагипа Мукаш кызы

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Юсубалиева Канкош Сарсенбай кызы

Мать ребёнка: Сарсенова Сагипа Мукаш кызы

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сарсенова Назен Сарсенбай кызы

Мать ребёнка: Сарсенова Сагипа Мукаш кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарсенов Жуматай Сарсенбай улы

Мать ребёнка: Сарсенова Сагипа Мукаш кызы

Смерть
Неизвестно
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