Сарсенов Сарсенбай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сарсенов Койбагар Сарсенбай улы
Мать ребёнка: Сарсенова Сагипа Мукаш кызы
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сарсенов Зульбхар Сарсенбай улы
Мать ребёнка: Сарсенова Сагипа Мукаш кызы
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Юсубалиева Канкош Сарсенбай кызы
Мать ребёнка: Сарсенова Сагипа Мукаш кызы
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сарсенова Назен Сарсенбай кызы
Мать ребёнка: Сарсенова Сагипа Мукаш кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сарсенов Жуматай Сарсенбай улы
Мать ребёнка: Сарсенова Сагипа Мукаш кызы
Смерть
Неизвестно