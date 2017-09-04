Харлов Дмитрий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1940
Дата смерти04.09.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1940
Отец: Харлов Игнат Михайлович
Мать: Харлова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Ростов на Дону
Смерть
04.09.2017
Россия г.Ростов на Дону