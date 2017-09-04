Харлов Дмитрий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарлов Дмитрий Игнатьевич

Харлов Дмитрий Игнатьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1940

Дата смерти

04.09.2017

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1940

Отец: Харлов Игнат Михайлович

Мать: Харлова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
09.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Ростов на Дону
Смерть
04.09.2017
Россия г.Ростов на Дону
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close