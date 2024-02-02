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Плотникова Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Плотников Павел Никодимович

Мать: Плотникова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Геннадий Михайлович? Никифорович?

Отец ребёнка: Кожевников Михаил? Никифор?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Римма Михайловна? Никифоровна?

Отец ребёнка: Кожевников Михаил? Никифор?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Михаил? Никифор?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Михаил? Никифор?

Смерть
1986
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