Плотникова Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Геннадий Михайлович? Никифорович?
Отец ребёнка: Кожевников Михаил? Никифор?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Римма Михайловна? Никифоровна?
Отец ребёнка: Кожевников Михаил? Никифор?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986