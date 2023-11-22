Корнеев Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнеева, Будряковская (не Зарегистрирован), Колединцева Мария Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1941
Причина смерти: На войне