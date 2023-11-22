Корнеев Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева, Будряковская (не Зарегистрирован), Колединцева Мария Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева, Будряковская (не Зарегистрирован), Колединцева Мария Мартыновна

Смерть
Около 1941
Причина смерти: На войне
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