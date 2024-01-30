Väät Mart
Место рожденияKuie,Järva Jaani,Järvamaa
Дата рождения23.05.1874
Дата смерти20.12.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Date of Burial | Date of Burial
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.04.1901
Рождение ребёнка
24.01.1920
Сын: Väät Oskar
Мать ребёнка: Väät (Ambos) Marie Mathilde
Смерть
20.12.1933
Похороны
27.12.1933