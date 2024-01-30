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Väät Mart

Место рождения

Kuie,Järva Jaani,Järvamaa

Дата рождения

23.05.1874

Дата смерти

20.12.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

1920 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Date of Burial | Date of Burial
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.04.1901

Жена: Väät (Ambos) Marie Mathilde

Рождение ребёнка
24.01.1920

Сын: Väät Oskar

Мать ребёнка: Väät (Ambos) Marie Mathilde

Смерть
20.12.1933
Похороны
27.12.1933

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