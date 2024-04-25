Мурзина (Пушкарева) Огрофена Никитина 1692 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМурзина (Пушкарева) Огрофена Никитина

Мурзина (Пушкарева) Огрофена Никитина

Место рождения

Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Лига

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Лига
Рождение ребёнка
1724

Сын: Мурзин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Мурзин Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1731

Сын: Мурзин Терентий Алексеев

Отец ребёнка: Мурзин Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1735

Сын: Мурзин Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Мурзин Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1738

Сын: Мурзин Степан Алексеев

Отец ребёнка: Мурзин Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.