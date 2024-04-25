Мурзина (Пушкарева) Огрофена Никитина
Место рожденияВерхотурский уезд Белослудской слободы деревня Лига
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Лига
Рождение ребёнка
1724
Сын: Мурзин Иван Алексеев
Отец ребёнка: Мурзин Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Мурзин Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Мурзин Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Мурзин Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно