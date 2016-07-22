Кустарёва (Мищенко) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустарёва (Мищенко) Галина Дмитриевна

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Место рождения

Украина, Донецкая обл., Брянский поссовет, д. Кадиевка

Дата рождения

17.02.1923

Дата смерти

22.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1923

Отец: Мищенко Дмитрий Иванович

Мать: Мищенко Нина Павловна

Украина, Донецкая обл., Брянский поссовет, д. Кадиевка
Бракосочетание
30.03.1946

Муж: Кустарёв Николай Федорович

Украина, Волынская обл.
Смерть
22.07.2016
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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