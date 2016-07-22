Кустарёва (Мищенко) Галина Дмитриевна
Место рожденияУкраина, Донецкая обл., Брянский поссовет, д. Кадиевка
Дата рождения17.02.1923
Дата смерти22.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1923
Отец: Мищенко Дмитрий Иванович
Мать: Мищенко Нина Павловна
Украина, Донецкая обл., Брянский поссовет, д. Кадиевка
Бракосочетание
30.03.1946
Украина, Волынская обл.
Смерть
22.07.2016
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область