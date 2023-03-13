Портных (Черных) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПортных (Черных) Татьяна Ивановна

Портных (Черных) Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Черных Иван Кириллович

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1863

Муж: Портных Андрей Захарович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху Александр Арефьев и Ефим Кириллович Черных, по невесте Василий Павлович Балакирев и Евдоким Трофимович Портных
Рождение ребёнка
12.10.1867

Сын: Портных Иван Андреевич

Отец ребёнка: Портных Андрей Захарович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.01.1875

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Портных Андрей Захарович

Рождение ребёнка
09.11.1882

Сын: Портных Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Портных Андрей Захарович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close