Портных (Черных) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Черных Иван Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1863
по жениху Александр Арефьев и Ефим Кириллович Черных, по невесте Василий Павлович Балакирев и Евдоким Трофимович Портных
Рождение ребёнка
12.10.1867
Отец ребёнка: Портных Андрей Захарович
Рождение ребёнка
25.01.1875
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Портных Андрей Захарович
Рождение ребёнка
09.11.1882
Отец ребёнка: Портных Андрей Захарович
Смерть
Неизвестно