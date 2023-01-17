Шишов Денис Владимирович
Место рождения
Дата рождения05.07.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.2002
Жена: Шишова Яна Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.2002
Мать ребёнка: Шишова Яна Николаевна
Рождение ребёнка
22.08.2007
Дочь: Шишова Софья Денисовна
Мать ребёнка: Шишова Яна Николаевна
Развод
14.07.2014
Жена: Шишова Яна Николаевна