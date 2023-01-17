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Шишов Денис Владимирович

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

05.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
18.07.2002

Жена: Шишова Яна Николаевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.07.2002

Сын: Шишов Семён Денисович

Мать ребёнка: Шишова Яна Николаевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
22.08.2007

Дочь: Шишова Софья Денисовна

Мать ребёнка: Шишова Яна Николаевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Развод
14.07.2014

Жена: Шишова Яна Николаевна

Пермь, Пермский, Пермский край
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