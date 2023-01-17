Ковалевский Ксенофонт Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевский Ксенофонт Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1868

Сын: Ковалевский Илларион Ксенофонтович

Мать ребёнка: Ковалевская Мария Антоновна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юркевич Иустинья Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Ковалевская Мария Антоновна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалевский Фёдор Ксенофонтович

Мать ребёнка: Ковалевская Мария Антоновна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалевский Михаил Ксенофонтович

Мать ребёнка: Ковалевская Мария Антоновна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалевский Мефодий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Ковалевская Мария Антоновна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалевский Евлампий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Ковалевская Мария Антоновна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалевский Александр Ксенофонтович

Мать ребёнка: Ковалевская Мария Антоновна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалевская Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно
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