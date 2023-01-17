Ковалевский Ксенофонт Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1868
Сын: Ковалевский Илларион Ксенофонтович
Мать ребёнка: Ковалевская Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юркевич Иустинья Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Ковалевская Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалевский Фёдор Ксенофонтович
Мать ребёнка: Ковалевская Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалевский Михаил Ксенофонтович
Мать ребёнка: Ковалевская Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалевский Мефодий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Ковалевская Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалевский Евлампий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Ковалевская Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалевский Александр Ксенофонтович
Мать ребёнка: Ковалевская Мария Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно