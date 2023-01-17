Ефанова Наталья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефанова Наталья Александрова

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Место рождения

Гниловоды, Измалковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Около 1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Смерть
Около 1832
Анаш, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Гниловоды, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.

Дочь: Зиборова Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Зиборов Матвей Прокопьев

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
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