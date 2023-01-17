Ефанова Наталья Александрова
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиОколо 1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
Около 1832
Анаш, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.
Дочь: Зиборова Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Зиборов Матвей Прокопьев
Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область