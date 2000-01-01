Огородникова (Огородникова) Варвара Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Огородникова) Варвара Трифоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Катерина Титовна

Отец ребёнка: Огородников Тит Селиверстович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Настасья Титовна

Отец ребёнка: Огородников Тит Селиверстович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Тит Селиверстович

Смерть
Неизвестно
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