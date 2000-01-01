Огородникова (Огородникова) Варвара Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Катерина Титовна
Отец ребёнка: Огородников Тит Селиверстович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Настасья Титовна
Отец ребёнка: Огородников Тит Селиверстович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно