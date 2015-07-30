Скороходова Агния Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороходова Агния Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.2015

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2015

Отец: Скороходов Михаил

Мать: Скороходова Мария Ивановна

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