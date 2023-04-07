Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Никитич

Рождение ребёнка
1756

Сын: Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Никитич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Сидор Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Никитич

Смерть
Неизвестно
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