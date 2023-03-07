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Шутов Лука Терентьев

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Место рождения

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1671 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1719 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Шутов Терентий (Терешка) Исаков

Мать: не указана

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Шутов Яков Лукин

Мать ребёнка: Шутова Ирина Филиппова

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Шутов Алексей Лукин

Мать ребёнка: Шутова Ирина Филиппова

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Ксения Лукина

Мать ребёнка: Шутова Ирина Филиппова

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Акилина Лукина

Мать ребёнка: Шутова Ирина Филиппова

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Шутов Герасим Лукин

Мать ребёнка: Шутова Ирина Филиппова

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Ирина Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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