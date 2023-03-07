Шутов Лука Терентьев
Место рожденияпоч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1713
Отец: Шутов Терентий (Терешка) Исаков
Мать: не указана
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Шутов Яков Лукин
Мать ребёнка: Шутова Ирина Филиппова
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Шутов Алексей Лукин
Мать ребёнка: Шутова Ирина Филиппова
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Ксения Лукина
Мать ребёнка: Шутова Ирина Филиппова
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Акилина Лукина
Мать ребёнка: Шутова Ирина Филиппова
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Шутов Герасим Лукин
Мать ребёнка: Шутова Ирина Филиппова
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Ирина Филиппова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762