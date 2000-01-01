Торбина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торбина Татьяна Ивановна

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Место рождения

Мишелёвка

Дата рождения

28.07.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишелёвка
Рождение ребёнка
26.07.1957

Сын: Дребков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Дребков Михаил Семёнович

Куйбышев
Рождение ребёнка
12.08.1959

Дочь: Дребкова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Дребков Михаил Семёнович

Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дребков Михаил Семёнович

Смерть
Неизвестно
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