Торбина Татьяна Ивановна
Место рожденияМишелёвка
Дата рождения28.07.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Мишелёвка
Рождение ребёнка
26.07.1957
Сын: Дребков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Дребков Михаил Семёнович
Куйбышев
Рождение ребёнка
12.08.1959
Дочь: Дребкова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Дребков Михаил Семёнович
Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно