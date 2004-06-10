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Щербаков Григорий Максимович

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Место рождения

Шотова, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

03.05.1928

Дата смерти

10.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Шотова, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.09.1958

Дочь: Ануфриева Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Щербакова Римма Григорьевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.01.1960

Дочь: Гмырина Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Щербакова Римма Григорьевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1962

Дочь: Евдокимова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Щербакова Римма Григорьевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Римма Григорьевна

Смерть
10.06.2004
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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