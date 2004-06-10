Щербаков Григорий Максимович
Место рождения
Дата рождения03.05.1928
Дата смерти10.06.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1958
Дочь: Ануфриева Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Щербакова Римма Григорьевна
Рождение ребёнка
29.01.1960
Дочь: Гмырина Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Щербакова Римма Григорьевна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Евдокимова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Щербакова Римма Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.2004
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область