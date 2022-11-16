Шарм Даррел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарм Даррел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

YS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Шарм Минерва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордон-Шарм Джорно

Мать ребёнка: Лекси Гордон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордон-Шарм Джозеф

Мать ребёнка: Лекси Гордон

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лекси Гордон

Смерть
Неизвестно
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