Шарм Даррел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Шарм Минерва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордон-Шарм Джорно
Мать ребёнка: Лекси Гордон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордон-Шарм Джозеф
Мать ребёнка: Лекси Гордон
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лекси Гордон
Смерть
Неизвестно