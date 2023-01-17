Гиззатуллина-Волжская (Гиззатуллина) Сахибжамал Гиззатулловна
Место рождения
Дата рождения15.05.1892
Дата смерти06.04.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1921
Смерть
06.04.1974
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)