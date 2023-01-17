Гиззатуллина-Волжская (Гиззатуллина) Сахибжамал Гиззатулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиззатуллина-Волжская (Гиззатуллина) Сахибжамал Гиззатулловна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.05.1892

Дата смерти

06.04.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1912
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1921
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.04.1974
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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