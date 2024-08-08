Юшкова Раиса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юшков Косма Иоаннов
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанская жена
Рождение ребёнка
05.03.1891
Сын: Юшков Василий Космин
Отец ребёнка: Юшков Косма Иоаннов
Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно