Юшкова Раиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкова Раиса Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшков Косма Иоаннов

Работа или профессия
Неизвестно
Мещанская жена
Рождение ребёнка
05.03.1891

Сын: Юшков Василий Космин

Отец ребёнка: Юшков Косма Иоаннов

Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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