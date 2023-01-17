Глазер (Шумиляс) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазер (Шумиляс) Любовь Ивановна

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Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазер Николай Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазер Николай Юрьевич

Смерть
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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