Жуланова (Созонова) Параскева Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуланова (Созонова) Параскева Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1823

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Созонов Гаврила Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1807

Муж: Жуланов Стефан Селиверстов

Рождение ребёнка
01.02.1812

Сын: Жуланов Георгий Степанов

Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов

Рождение ребёнка
02.09.1813

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.08.1814

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Жуланов Григорий Степанов

Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.03.1817

Сын: Жуланов Ефим Степанов

Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
04.11.1819

Дочь: Матрена Степанова

Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Жуланов Федор Степанов

Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов

Рождение ребёнка
10.02.1823

Дочь: Мариамна Степанова

Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Развод
Неизвестно

Муж: Жуланов Стефан Селиверстов

Смерть
1823
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