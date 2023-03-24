Жуланова (Созонова) Параскева Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1823
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Созонов Гаврила Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1807
Рождение ребёнка
01.02.1812
Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов
Рождение ребёнка
02.09.1813
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов
Рождение ребёнка
02.08.1814
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Жуланов Григорий Степанов
Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов
Рождение ребёнка
24.03.1817
Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов
Рождение ребёнка
04.11.1819
Дочь: Матрена Степанова
Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов
Рождение ребёнка
10.02.1823
Дочь: Мариамна Степанова
Отец ребёнка: Жуланов Стефан Селиверстов
Развод
Неизвестно
Смерть
1823