Нагорская Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1883 ст.
Сын: Нагорский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Нагорский Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нагорский Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нагорский Сергей
Место жительства
Неизвестно