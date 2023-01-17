Нагорская Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорская Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1883 ст.

Сын: Нагорский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Нагорский Сергей

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагорский Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагорский Сергей

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
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