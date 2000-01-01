Телелюева Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева Марфа Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1893

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Телелюев Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Телелюев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Телелюев Алексей Степанович

Рождение ребёнка
29.01.1901

Дочь: Павла Алексеевна

Отец ребёнка: Телелюев Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно
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