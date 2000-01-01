Телелюева Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1893
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Телелюев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Телелюев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Телелюев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
29.01.1901
Дочь: Павла Алексеевна
Отец ребёнка: Телелюев Алексей Степанович
Смерть
Неизвестно