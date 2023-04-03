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Праскева Ефремова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ефрем Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
26.07.1839

Муж: Алексей Денисов

Рождение ребёнка
08.01.1846

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Денисов

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.04.1848

Сын: Иаков Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Денисов

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.01.1850

Сын: Антоний Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Денисов

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.01.1853

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Денисов

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.03.1855

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Денисов

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.02.1857

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Денисов

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.08.1859

Дочь: Кондрашова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Денисов

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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