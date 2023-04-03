Праскева Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ефрем Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1839
Муж: Алексей Денисов
Рождение ребёнка
08.01.1846
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Денисов
Рождение ребёнка
29.04.1848
Сын: Иаков Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Денисов
Рождение ребёнка
10.01.1850
Сын: Антоний Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Денисов
Рождение ребёнка
05.01.1853
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Денисов
Рождение ребёнка
28.03.1855
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Денисов
Рождение ребёнка
24.02.1857
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Денисов
Рождение ребёнка
02.08.1859
Дочь: Кондрашова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Денисов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно