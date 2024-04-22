Булыгин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853 ст.
Дата смерти27.02.1917 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1853 ст.
Отец: Булыгин Василий
Бракосочетание
02.10.1874 ст.
По жениху Деревни Ликина Крестьяне Онисим Дмитриев, Иван Иосифов и Димитрий Ефимов По невесте деревни Марушкина крестьяне: Иван Федоров, Семен Егоров и Семион Терентиев ЦГА Москвы, фонд №203, опись №... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1875 ст.
Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
21.03.1888 ст.
Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна
Деревни Ликина крестьянин Яков Онисимов и Подольского уезда, Десенской волости, деревни Десны, крестьянина Ивана Васильева жена Пелагея Михайлова ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №865, стр. 53
Рождение ребёнка
06.04.1890 ст.
Сын: Булыгин Терентий Иванович
Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна
Деревни Ликина Крестьянин Яков Онисимов Горшков и Подольского уезда Десенской волости, деревни Десны Крестьянина Ивана Васильева жена Пелагия Михайлова ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №886, с... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1892 ст.
Дочь: Налимова Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна
105 Оренбургского полка запасной рядовой, из крестьян деревни Ликина Гаврила Григорьев Королев и деревни Ликина крестьянина Григория Васильева Булыгина дочь девица Пелагея Григорьева ЦГА Москвы, фонд ... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1894 ст.
Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна
105 пехотного Оренбургского полка, запасной рядовой из крестьян из деревни Ликина Гаврил Григорьев Королев и деревни Ликина крестьянина Якова Васильева Журкина жена Пелагия Михайлова ЦГА Москвы, фонд ... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1896 ст.
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна
Деревни Марушкина крестьянин Петр Васильев и той же деревни крестьянина Василия Ааронова дочь девица Мария Васильева ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2315, стр. 110
Рождение ребёнка
04.11.1898 ст.
Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна
Мать записана как Праскева Петрова Деревни Ликина крестьянин Василий Иванов Булыгин и той же деревни крестьянская девица Матрона Матвеева Захарова ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2335, стр. 1... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1901 ст.
Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна
Деревни Ликина крестьянин Петр Иванов Булыгин и той же деревни крестьянина Михаила Филиппова Никифорова жена Наталия Тимофеева ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2361, стр. 94
Смерть
27.02.1917 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4734, стр. 303