Булыгин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулыгин Иван Васильевич

Булыгин Иван Васильевич

Место рождения

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1853 ст.

Дата смерти

27.02.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.

Отец: Булыгин Василий

Мать: не указана

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
02.10.1874 ст.

Жена: Булыгина Параскева Михайловна

По жениху Деревни Ликина Крестьяне Онисим Дмитриев, Иван Иосифов и Димитрий Ефимов По невесте деревни Марушкина крестьяне: Иван Федоров, Семен Егоров и Семион Терентиев ЦГА Москвы, фонд №203, опись №... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1875 ст.

Сын: Булыгин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Булыгин Василий Иванович

Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Булыгин Илья Иванович

Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1888 ст.

Сын: Булыгин Стефан Иванович

Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Деревни Ликина крестьянин Яков Онисимов и Подольского уезда, Десенской волости, деревни Десны, крестьянина Ивана Васильева жена Пелагея Михайлова ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №865, стр. 53
Рождение ребёнка
06.04.1890 ст.

Сын: Булыгин Терентий Иванович

Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Деревни Ликина Крестьянин Яков Онисимов Горшков и Подольского уезда Десенской волости, деревни Десны Крестьянина Ивана Васильева жена Пелагия Михайлова ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №886, с... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1892 ст.

Дочь: Налимова Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
105 Оренбургского полка запасной рядовой, из крестьян деревни Ликина Гаврила Григорьев Королев и деревни Ликина крестьянина Григория Васильева Булыгина дочь девица Пелагея Григорьева ЦГА Москвы, фонд ... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1894 ст.

Сын: Булыгин Павел Иванович

Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
105 пехотного Оренбургского полка, запасной рядовой из крестьян из деревни Ликина Гаврил Григорьев Королев и деревни Ликина крестьянина Якова Васильева Журкина жена Пелагия Михайлова ЦГА Москвы, фонд ... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1896 ст.

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Деревни Марушкина крестьянин Петр Васильев и той же деревни крестьянина Василия Ааронова дочь девица Мария Васильева ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2315, стр. 110
Рождение ребёнка
04.11.1898 ст.

Сын: Булыгин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Мать записана как Праскева Петрова Деревни Ликина крестьянин Василий Иванов Булыгин и той же деревни крестьянская девица Матрона Матвеева Захарова ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2335, стр. 1... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1901 ст.

Сын: Булыгин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Булыгина Параскева Михайловна

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Деревни Ликина крестьянин Петр Иванов Булыгин и той же деревни крестьянина Михаила Филиппова Никифорова жена Наталия Тимофеева ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2361, стр. 94
Смерть
27.02.1917 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4734, стр. 303
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close