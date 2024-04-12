Кириленко / Кириченко / Андрей Иоаннович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Кириленко / Кириченко / Иоанн Наумович
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.11.1857
Дочь: Эпистимия Андреевна
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082,Покровская церковь,м/к-1857г.лист № 4572,зап.№ 72.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно