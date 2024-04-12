Кириленко / Кириченко / Андрей Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Андрей Иоаннович

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Кириленко / Кириченко / Иоанн Наумович

Мать: ?

Саливонки, Київська область
Рождение ребёнка
01.11.1857

Дочь: Эпистимия Андреевна

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Саливонки, Київська область
ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082,Покровская церковь,м/к-1857г.лист № 4572,зап.№ 72.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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