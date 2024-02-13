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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синчугов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синчугов Егор (Георгий)

Отец ребёнка: Синчугов Иван

Рождение ребёнка
1911

Сын: Синчугов Филипп

Отец ребёнка: Синчугов Иван

Смерть
Неизвестно

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