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Веричев Иван Николаевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.11.1887

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1864 г.р.

Мать

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1887

Отец: Веричев Николай Васильевич

Мать: Веричева Евдокия Дмитриевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 18 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
09.11.1887
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 48
Смерть
После 1915

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