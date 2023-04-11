(Валдер) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Валдер) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валдер Иван

Мать: Валдер Нина Тимофеевна

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