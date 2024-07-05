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Макаров Михаил Федорович

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Место рождения

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

12.11.1911

Дата смерти

12.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1911

Отец: Макаров Федор Иванович

Мать: Макарова (Соколова) Прасковья Васильевна

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Алла Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1935
Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Макарова Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Макарова Мария Петровна

Рождение ребёнка
31.07.1942

Сын: Макаров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Макарова Мария Петровна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Место рождения г. Джамбул
Смерть
12.07.1992
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

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