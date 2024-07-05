Макаров Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения12.11.1911
Дата смерти12.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Алла Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1935
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Макарова Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Макарова Мария Петровна
Рождение ребёнка
31.07.1942
Сын: Макаров Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Макарова Мария Петровна
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Место рождения г. Джамбул
Смерть
12.07.1992
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край