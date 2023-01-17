Бессонова (Бессонова) NN — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Бессонова) NN

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1901

Сын: Бессонов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Бессонов Андрей Сергеевич

Александров Гай, Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Бессонов Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Бессонов Андрей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессонов Андрей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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