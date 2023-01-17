Бессонова (Бессонова) NN
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1901
Сын: Бессонов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Бессонов Андрей Сергеевич
Александров Гай, Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Бессонов Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессонов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Бессонов Андрей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно