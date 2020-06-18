Молчанова (Хаймина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Хаймина) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1973

Дата смерти

18.06.2020

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

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Муж

1972 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1973

Отец: Хаймин Виталий Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молчанов Станислав Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Станислав Юрьевич

Смерть
18.06.2020
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