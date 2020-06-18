Молчанова (Хаймина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1973
Дата смерти18.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1973
Отец: Хаймин Виталий Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молчанов Станислав Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.2020