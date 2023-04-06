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Климанов Степан Иванович

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Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место призыва Ленинградский ГВК, Ленинградская обл., г. Ленинград Воинское звание ст. лейтенант медслужбы; красноармеец Воинская часть 28 ошр 85 сд ЛенФ
Военная награда
20.05.1940
Воинское звание: ст. лейтенант медслужбы Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Орден Красного Знамени
Военная награда
22.12.1942
Воинское звание: ст. лейтенант медслужбы Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда»
Военная награда
09.05.1945
Воинское звание: ст. лейтенант медслужбы Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
24.06.1948
Воинское звание: ст. лейтенант медслужбы Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно
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