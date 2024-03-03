Черник Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.04.1933
Дочь: Воеводкин Сабина-Регина
Мать ребёнка: Черник Мария Леопольдовна
с. Савани, Свислочский р-н, Гродненская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбина
Мать ребёнка: Черник Мария Леопольдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Черник Мария Леопольдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черник Иван
Мать ребёнка: Черник Мария Леопольдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черник Мария Леопольдовна
Смерть
Неизвестно