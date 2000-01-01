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Красулин Авраамий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Красулина Анастасия Авраамиевна

Мать ребёнка: Красулина Иулиания Андрияновна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Красулин Лев Авраамиевич

Мать ребёнка: Красулина Иулиания Андрияновна

Рождение ребёнка
16.07.1839 ст.

Сын: Красулин Илия Авраамиевич

Мать ребёнка: Красулина Иулиания Андрияновна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Красулин Василий Авраамиевич (Абрамович)

Мать ребёнка: Красулина Иулиания Андрияновна

Рождение ребёнка
06.02.1848

Дочь: Красулина Павла Авраамиевна

Мать ребёнка: Красулина Иулиания Андрияновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красулина Иулиания Андрияновна

Смерть
Неизвестно
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