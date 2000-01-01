Красулин Авраамий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Красулина Анастасия Авраамиевна
Мать ребёнка: Красулина Иулиания Андрияновна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Красулина Иулиания Андрияновна
Рождение ребёнка
16.07.1839 ст.
Сын: Красулин Илия Авраамиевич
Мать ребёнка: Красулина Иулиания Андрияновна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Красулин Василий Авраамиевич (Абрамович)
Мать ребёнка: Красулина Иулиания Андрияновна
Рождение ребёнка
06.02.1848
Дочь: Красулина Павла Авраамиевна
Мать ребёнка: Красулина Иулиания Андрияновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно