Бастрыкина Анастасия Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Савинкина Дарья Бастрыкина
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
01.05.1864
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
04.10.1885
Сын: Бастрыкин Яков Михайлович
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
11.02.1890
Сын: Бастрыкин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно