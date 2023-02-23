Бастрыкина Анастасия Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Анастасия Епифановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Савинкина Дарья Бастрыкина

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.05.1864

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.10.1885

Сын: Бастрыкин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.02.1890

Сын: Бастрыкин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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