Петрова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.?

Дочь: Петрова Аня Вячеславовна

Отец ребёнка: Петров Вячеслав Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Марина Вячеславовна

Отец ребёнка: Петров Вячеслав Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Дима Вячеславович

Отец ребёнка: Петров Вячеслав Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Петров Вячеслав Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Вячеслав Ильич

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