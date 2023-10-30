Петрова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.?
Дочь: Петрова Аня Вячеславовна
Отец ребёнка: Петров Вячеслав Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Марина Вячеславовна
Отец ребёнка: Петров Вячеслав Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Вячеслав Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Петров Вячеслав Ильич
Бракосочетание
Неизвестно