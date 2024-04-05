Olejnicki Franciszek
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1923
Дата смерти12.11.1994
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1923
Отец: Olejnicki Stanisław
Бракосочетание
21.10.1945
Жена: Olejnicka (Morga) Regina
Рождение ребёнка
09.07.1946
Дочь: Kunc (Olejnicka) Jadwiga
Мать ребёнка: Olejnicka (Morga) Regina
Budzyń, Polska
Рождение ребёнка
14.09.1948
Сын: Olejnicki Zbigniew
Мать ребёнка: Olejnicka (Morga) Regina
Смерть
12.11.1994
Похороны
Неизвестно
99-320, Żychlin, Poland