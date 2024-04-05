Olejnicki Franciszek 22.03.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Olejnicki Franciszek

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1923

Дата смерти

12.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1923

Отец: Olejnicki Stanisław

Мать: Olejnicka (Felczak) Cecylia

Бракосочетание
21.10.1945

Жена: Olejnicka (Morga) Regina

Рождение ребёнка
09.07.1946

Дочь: Kunc (Olejnicka) Jadwiga

Мать ребёнка: Olejnicka (Morga) Regina

Budzyń, Polska
Рождение ребёнка
14.09.1948

Сын: Olejnicki Zbigniew

Мать ребёнка: Olejnicka (Morga) Regina

Смерть
12.11.1994
Похороны
Неизвестно
99-320, Żychlin, Poland

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